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В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране

24 ноября 2016, 13:46
Над администрацией Мелеузовского района вывесили флаг государства Сьерра-Леоне.

Казусный случай произошел в городе Мелеузе на юге Башкирии. Над администрацией Мелеузовского района флаг республики вывесили вверх ногами. Таким образом он выглядит не иначе, как флаг государства в западной Африке – Сьерра-Леоне.

Фото прислали в редакцию пользователи социальных сетей.

- Мое отношение к этому негативное, как может висеть неправильно флаг республики на государственном здании, это лицо города, - прокомментировал возмущенный пользователь.

Сьерра-Леоне - бывшая британская колония, получившая независимость в 1961 году. Находится в западной Африке на побережье Атлантического океана. Площадь Сьерра-Леоне в два раза меньше площади Башкортостана, однако население, по данным 2011 года составляет 5,3 млн человек, что на 1 млн больше чем в Башкирии.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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