В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране

Сьерра-Леоне - бывшая британская колония, получившая независимость в 1961 году. Находится в западной Африке на побережье Атлантического океана. Площадь Сьерра-Леоне в два раза меньше площади Башкортостана, однако население, по данным 2011 года составляет 5,3 млн человек, что на 1 млн больше чем в Башкирии.