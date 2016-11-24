Русское географическое общество объявило конкурс "Хрустальный компас"

Русское географическое общество объявляет о проведении конкурса на соискание национальной премии «Хрустальный компас», сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии.
Объявлены следующие номинации:
- «Научное достижение»,
- «Просвещение»,
- «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия»,
- «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса»;
- «Путешествие и экспедиция»;
- «Лучшее освещение в СМИ»;
- «Издание»;
- «Фоторабота»;
- «Гражданская позиция»;
- «Лучший региональный проект»;
- «Признание общественности».
Заявки принимаются до 10 февраля 2017 года. Участие могут принять отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.
- Премия призвана найти и поддержать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение будущего России и её национального достояния, - говорится в сообщении ведомства. - Мероприятие проводится ежегодного под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Его организаторами являются Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».