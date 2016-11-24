Русское географическое общество объявило конкурс "Хрустальный компас"

- Премия призвана найти и поддержать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение будущего России и её национального достояния, - говорится в сообщении ведомства. - Мероприятие проводится ежегодного под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Его организаторами являются Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».