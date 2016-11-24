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Новые известия: Замминистра образования могут уволить за нарушение запрета Путина

24 ноября 2016, 10:15
После резкого выступления Владимира Путина «Новые известия» проанализировали список членов РАН и выяснили, кто может лишиться своих должностей.

Вчера, 23 ноября, на заседании совета по образованию и науке президент России Владимир Путин пообещал уволить чиновников, которые вопреки его запрету на академическую деятельность были избраны в Российскую академию наук (РАН).

- Значит они крупные учёные, да? - уточнил президент. - Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.

Анализ, проведённый «Новыми известиями» показал, что своего места может лишиться нарушивший запрет заместитель министра образования Алексей Лопатин. По данным издания, он получил статус академика РАН в октябре этого года, через месяц после назначения на пост замминистра. Интересен тот факт, что до назначения на пост в министерстве Лопатин был руководителем Федерального агентства научных организаций, которое курировало РАН, а это говорит о возможном конфликте интересов.

Помимо Алексея Лопатина в списке членов РАН, избранных в 2016 году, фигурируют фамилии госслужащих из МВД, Минобороны, ФСБ, Управления делами президента, министерства образования и ряда других ведомств.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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