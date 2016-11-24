Новые известия: Замминистра образования могут уволить за нарушение запрета Путина

Анализ, проведённый «Новыми известиями» показал, что своего места может лишиться нарушивший запрет заместитель министра образования Алексей Лопатин. По данным издания, он получил статус академика РАН в октябре этого года, через месяц после назначения на пост замминистра. Интересен тот факт, что до назначения на пост в министерстве Лопатин был руководителем Федерального агентства научных организаций, которое курировало РАН, а это говорит о возможном конфликте интересов.