В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»

Накануне в Уфе прошла торжественная церемония открытия 15-го юбилейного Всероссийский телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». За 20 бронзовых статуэток «Орфея» поборются более 60 телевизионщиков с разных уголков страны. Имена победителей станут известны завтра 24 ноября. Среди претендентов есть и представители представители башкирского телевидения: «Ведущий информационного выпуска» — Айгуль Кантюкова (филиал ВГТРК в Башкортостане); «Просветительская программа» — проект «Уфимский городовой» (телекомпания «Вся Уфа»); «Программа для детей» — «Кумысный ПУТЬ» (студия «Тамыр» телеканала БСТ). В финал также вышла работа республиканского филиала ВГТРК «Новогоднее чудо». Репортаж представлен в специальной номинации «Преодоление» — за лучшую телевизионную программу спортивной тематики о людях с ограниченными возможностями.