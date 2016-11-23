В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима

В день рождения Михаила Дудина почитатели его таланта собрались у могилы поэта в селе Вязовском Ивановской области. В мероприятии участвовал внук Мустая Карима – Тимербулат Каримов.
- Для меня, для нашей семьи Михаил Александрович был не только большим поэтом, но и большим другом моего деда Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Михаил Дудин не раз бывал у нас дома. Их связывали творчество и дружба на всю жизнь, – рассказал Тимербулат Каримов. – Они познакомились на семинаре молодых писателей в 1947 году в Москве. Они оба – вчерашние солдаты, оба поэты.
Михаил Дудин много раз приезжал к Мустаю Кариму в его родную деревню и в Уфу. В то время Карим тяжело болел – у него были незажившие боевые раны, сидел осколок.
–Сострадание Михаила Дудина всегда было действенным, – передает слова Мустая Карима его внук и учредитель Фонда имени народного поэта Башкортостана. - Он поехал в Кляшево, родной аул деда, чтобы там, где родились его стихи перевести их на русский язык. Он уже тогда хорошо знал, что стихи могут быть написаны где угодно – на войне, на чужбине, в неволе – но рождаются они только на земле поэта. Михаил Дудин своими приездами и переводами стихов Мустая Карима поддержал молодого поэта.
Первая книга Мустая Карима, на русском языке, которая называлась «Цветы на камне», вышла в свет в переводе Михаила Дудина.
По воспоминаниям Тимербулата Каримова Михаил Дудин в один из визитов рассказал его деду историю одного своего произведения: «До приезда сюда я закончил новую поэму. О войне, о нас. Там я очень вольно пересказал твое стихотворение про цветы, которые выросли на камне. Дело не в стихотворении. Дело в другом. Не знаю, как ты примешь, мой главный герой Карим умирает. По нашему обычаю я хотел ввести в заблуждение смерть, которая охотилась за тобой. Герой умирает, а ты будешь жить".
- Мой дед после этого прожил долгую жизнь. Умер он в 85 лет. Все эти долгие годы Михаил Дудин и Мустай Карим оставались близкими по духу людьми, в их творчестве была своеобразная перекличка, - сказал Тимербулат Каримов.
Стихотворение Мустая Карима в переводе М.Дудина.
Три дня подряд (1954).
…Тяжелый снег идет три дня.
Три дня подряд
Три дня подряд
И ноет рана у меня,
Три дня подряд,
Три дня подряд.
Тяжелый снег идет три дня
И ноет рана у меня
А с ней осколок заодно,
Он превратился в боль давно.
Его сырой рудой нашли
В глубинных залежах земли
Руду тяжелую купил,
«Король» , что ненависть копил.
Что в Руре мину отливал
А на Днепре в меня стрелял.
Горячей кровью налитой
Гремел рассвет. Потом затих.
И два осколка мины той
Попали в нас двоих.
Один в сержанте Фомине
(Лежит в могильной глубине)
Другой достался мне.
Двенадцать лет он жжет меня…
Тяжелый снег идет три дня.
Придет весна. Опять в снегу
Весной ручей заговорит,
Не стихнет ненависть врагу –
Ведь кровь металл не растворит.
А раны старые горят …
… И снег идет три дня подряд.