В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима

Три дня подряд

Три дня подряд

И ноет рана у меня,

Три дня подряд,

Три дня подряд.



Тяжелый снег идет три дня

И ноет рана у меня

А с ней осколок заодно,

Он превратился в боль давно.



Его сырой рудой нашли

В глубинных залежах земли

Руду тяжелую купил,

«Король» , что ненависть копил.

Что в Руре мину отливал

А на Днепре в меня стрелял.



Горячей кровью налитой

Гремел рассвет. Потом затих.

И два осколка мины той

Попали в нас двоих.

Один в сержанте Фомине

(Лежит в могильной глубине)

Другой достался мне.

Двенадцать лет он жжет меня…

Тяжелый снег идет три дня.



Придет весна. Опять в снегу

Весной ручей заговорит,

Не стихнет ненависть врагу –

Ведь кровь металл не растворит.

А раны старые горят …

… И снег идет три дня подряд.