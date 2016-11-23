В Башкирии прошли обыски по делу о «группах смерти»

- Все они дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов. В ходе обыска у них, а также у Будейкина, изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, - отмечается в сообщении СК РФ по Санкт-Петербургу.