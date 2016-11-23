mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии прошли обыски по делу о «группах смерти»

23 ноября 2016, 10:07
Обыски прошли еще в девяти регионах России.

В Башкирии, как и в еще девяти регионах России: Краснодарском крае, республике Коми, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», следует из сообщения пресс-службы СК РФ по Санкт-Петербургу. Молодые люди, имеющие псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины» допрошены в качестве свидетелей по делу Филиппа Будейкина (Филипп Лис).

- Все они дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов. В ходе обыска у них, а также у Будейкина, изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, - отмечается в сообщении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Будейкину предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ).

По этому делу установлено 15 потерпевших – несовершеннолетних, которые состояли в «группах смерти» и совершили суициды в различных субъектах России. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись.

По делу проведена судебно-лингвистическая экспертиза. Эксперты установили, что в переписке администраторов группы есть побуждение к совершению суицида.

- Следствие уже начало анализ изъятых электронных носителей, по их результатам будет дана правовая оценка действиям всех администраторов и участников так называемых «групп смерти». Запланировано проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической обвиняемому на предмет установления его вменяемости, - отмечается в сообщении СК РФ по Санкт-Петербургу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44