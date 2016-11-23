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В Башкирии двое сельчан насмерть отравились угарным газом

23 ноября 2016, 15:43
Тела погибших обнаружили соседи.

22 ноября в частном доме в деревне Бегеняш Стерлитамакского района обнаружили тела мужчины 1960 и женщины 1959 года рождения. По предварительным данным, в тот день соседи пришли к односельчанам домой, где стоял запах гари и очаг возгорания отопительного прибора. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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