В Башкирии двое сельчан насмерть отравились угарным газом

22 ноября в частном доме в деревне Бегеняш Стерлитамакского района обнаружили тела мужчины 1960 и женщины 1959 года рождения. По предварительным данным, в тот день соседи пришли к односельчанам домой, где стоял запах гари и очаг возгорания отопительного прибора. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.