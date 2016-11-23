«Советский спорт» пригласил в гости звезду смешанных единоборств

В этом году Нурмагомедов должен был провести поединок за титул чемпиона мира UFC с представителем США Эдди Альваресом.Однако американец в последний момент с согласия UFC вызвал на поединок не россиянина, а Конора Макгрегора, которому проиграл чемпионский пояс.