mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Содержание парков и скверов в 2017 году обойдется Уфе в 153 миллиона

23 ноября 2016, 11:29
Администрация города объявила тендер на отбор компании, с которой будет заключен контракт.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 12 декабря отберет компанию, с которой заключит контракт на содержание и техническую эксплуатацию парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц города в 2017 году. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Победителю предстоит очищать газоны от листьев и мусора, высаживать однолетние цветы, поливать их, ухаживать за кустарниками, подметать дорожки, очищать урны от мусора, убирать снег зимой и т.д. в 89 парках и скверах города, в том числе парк Якутова, парк Волна, сквер у Курултая и т.д.

Начальная цена закупки – 13,06 млн руб. Средства будут выделены из бюджета города.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44