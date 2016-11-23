Содержание парков и скверов в 2017 году обойдется Уфе в 153 миллиона

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 12 декабря отберет компанию, с которой заключит контракт на содержание и техническую эксплуатацию парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц города в 2017 году. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.