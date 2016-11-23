На содержание объектов дорожного хозяйства Уфы выделят почти 128 миллионов

Контракт на содержание и техническую эксплуатацию автодорог Уфа-аэропорт, Уфа-Дема, подъезда к уфимскому Мелькомбинату, Затонского моста, дороги к поселку Чесноковка, моста через реку Уфа в районе Каменной переправы, будет заключен на весь 2017 год, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.