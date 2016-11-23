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На содержание объектов дорожного хозяйства Уфы выделят почти 128 миллионов

23 ноября 2016, 11:03
Эти средства заложены на 2017 год.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 9 декабря отберет компанию, с которой заключит контракт на содержание объектов дорожного хозяйства Уфы.

Контракт на содержание и техническую эксплуатацию автодорог Уфа-аэропорт, Уфа-Дема, подъезда к уфимскому Мелькомбинату, Затонского моста, дороги к поселку Чесноковка, моста через реку Уфа в районе Каменной переправы, будет заключен на весь 2017 год, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит очищать покрытия от мусора, пыли и грязи, скашивать траву и вырубать деревья и кустарники на обочинах, проводить ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, летом ежедневно мыть проезжую часть, зимой необходимо распространять противогололедные материалы, чистить поверхность от снега и т.д.

Начальная цена закупки – 127,66 млн руб. Источник финансирования – бюджет города.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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