Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда

- «Уфа» — лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые — футболисты, директор, президент, — я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды, - сказал Фримпонг в интервью еженедельнику «Футбол».