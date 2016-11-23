mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эммануэль Фримпонг: «Уфа» — лучшая команда

23 ноября 2016, 17:08
Бывший полузащитник ФК «Уфа» признался в любви к столичному клубу

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем отношении к«Уфе», в которой он выступал в прошлом сезоне.

- «Уфа» — лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые — футболисты, директор, президент, — я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды, - сказал Фримпонг в интервью еженедельнику «Футбол».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44