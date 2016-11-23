Администрацию Уфы оштрафовали за колею на «Салаватке»

Ограничение скорости до 40 километров в час введено в связи с тем, что администрация Уфы не устраняла колею. Об этом сообщил журналистам главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
- Моё терпение лопнуло и мы выписали предписание об ограничении скоростного режима, как только городская администрация устранит коллейность ограничение в 40 километров в час будет снято, - рассказал Динар Гилмутдинов.
Помимо ограничения скорости, по словам Гильмутдинова администрация города была оштрафована, после того как не отремонтировала "Салаватку" по предписанию ГИБДД.