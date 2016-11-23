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Администрацию Уфы оштрафовали за колею на «Салаватке»

23 ноября 2016, 15:15
Оно будет снято, как только администрация города устранит нарушения.

Ограничение скорости до 40 километров в час введено в связи с тем, что администрация Уфы не устраняла колею. Об этом сообщил журналистам главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- Моё терпение лопнуло и мы выписали предписание об ограничении скоростного режима, как только городская администрация устранит коллейность ограничение в 40 километров в час будет снято, - рассказал Динар Гилмутдинов.

Помимо ограничения скорости, по словам Гильмутдинова администрация города была оштрафована, после того как не отремонтировала "Салаватку" по предписанию ГИБДД.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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