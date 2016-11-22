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В субботу в Уфе перекроют движение по проспекту Октября

22 ноября 2016, 12:46
Город примет участие во Всероссийском параде коммунальной техники.

В субботу, 26 ноября, в Уфе будет с 09.00 до 13.00 ограничено движение транспорта проспекту Октября, сообщили в пресс-службе городской администрации. Это связано с тем, что города примет участие во Всероссийском параде коммунальной техники.

В мероприятии будут принимать участие 219 единиц коммунальной техники, организаций и служб города, которая помогает обеспечить надежную и бесперебойную работу жилищно-коммунальной отрасли и сферы жизнеобеспечения столицы республики, в том числе Управление жилищного хозяйства, муниципальные учреждения по благоустройству, МУП «Горзеленхоз» и т.д.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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