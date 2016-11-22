В Башкирии в этом году будет больше распространен гонконгский грипп

В республике на сегодня прививки от гриппа сделали около 38, 5 процента населения республики. Норма в 40 процентов, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, практически выполнена. Всего было закуплено более 1,4 миллиона доз вакцин за счет средств федерального бюджета, два миллиона - за счет республиканского и еще 103 тысячи за счет собственных средств различных организаций.

- Эпидподъем по гриппу мы традиционно ожидаем в конце января - феврале, - сообщила сегодня на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина. - Он обычно длится шесть-восемь недель

По словам Перминой, эпидемия по интенсивности в этом году будет средней. Такой же, по оценке Роспотребнадзора, она была и в прошлом оценке, когда гриппом заболело около 3,8 процента населения республики. В этом году наиболее распространен по прогнозам будет на свиной грипп, а штамм А2 вирус, называемый Гонконг.

Сделать прививку специалисты советуют минимум за две недели до эпидподъема: именно столько времени необходимо, для выработки иммунитета организма.