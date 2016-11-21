Владимир Путин: дело Улюкаева не повлияет на сделку с «Роснефтью»

15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, министр получил взятку положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета в 50 процентов «Башнефти». После решения суда о взятии Улюкаева под домашний арест Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.