В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр

- Перешагнув через устои и традиции - сложно поймать равновесие, чтобы не испортить былое и не навлечь на себя проклятия. «Концертка» давно себя оправдала и отработала свой ресурс. Акустика давно не работала, после многократных точечных ремонтов. Витавшая в воздухе идея что-то сделать с этой студией, с подачи Азамата Салихова воплотилась в современный пресс-центр. Проект вроде как нарисовал я, под редакторством режиссера Дениса Бабаева, но на самом деле это продукт коллективного «сговора» то-бишь труда всего коллектива, - рассказывает дизайнер проекта Идель Кагарманов. - Было опрошено много людей причастных к теме, и мы были проконсультированы почти со всеми службами творческого процесса. Звукорежиссеры, электрики инженеры задавали неудобные вопросы, а режиссеры и операторы тем паче. Работали слаженно хоть и были накладки, но все подтачивали и находили решения. Спасибо подрядчикам, которые все наши капризы безропотно воплотили в жизнь.