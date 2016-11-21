В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс

- Кондуктор сделала все согласно правилам. 1.4. В случае прекращения поездки в предоставленном троллейбусе или трамвае в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом троллейбусе или трамвае, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другой троллейбус или трамвай организуется кондуктором или водителем того троллейбуса или трамвая, на проезд в котором были приобретены билеты.