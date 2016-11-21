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В Башкирии разыскивают водителя сбившего школьницу

21 ноября 2016, 14:41
Трагический случай произошёл сегодня утром в Ишимбае

ГИБДД Башкирии объявило план перехват по задержанию водителя, допустившего наезд на школьницу в городе Ишимбае. Как пояснили в пресс-службе, ведомства восьмиклассница переходила дорогу по зебре, после того неизвестный сбил девочку он не стал останавливаться и скрылся с места происшествия. Сейчас девочка с многочисленными тяжёлыми травмами доставлена в больницу.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто обладает информацией о случившимся, если вы стали свидетелем наезда просьба обратится в ближайшее отделение полиции.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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