В Башкирии разыскивают водителя сбившего школьницу

ГИБДД Башкирии объявило план перехват по задержанию водителя, допустившего наезд на школьницу в городе Ишимбае. Как пояснили в пресс-службе, ведомства восьмиклассница переходила дорогу по зебре, после того неизвестный сбил девочку он не стал останавливаться и скрылся с места происшествия. Сейчас девочка с многочисленными тяжёлыми травмами доставлена в больницу.