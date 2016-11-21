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Стало известно, когда в Уфе пройдет парад Дедов Морозов

21 ноября 2016, 12:36
Мероприятие запланировано на 18 декабря.

В Уфе 18 декабря на площади у Олимпик-парка пройдет парад Дедов Морозов

- В программе мероприятия - культурно-массовые, развлекательные и спортивные конкурсы, а также катание с горки, перетягивание каната и бег. Самых азартных гостей будут ждать старинные забавы - метание валенка, прыжки в мешке и игра «Царь горы». Победителей и участников конкурсов ждут приятные сюрпризы и подарки от организаторов и партнёров мероприятия, следует из сообщения пресс-службы мэрии Уфы.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Заявки принимаются на электронный адрес [email protected] с 21 ноября 2016 года в свободной форме. Справки по телефону: 8 (347) 22-42-108.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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