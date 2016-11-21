Лобовое столкновение двух легковушек в Башкирии унесло жизни двух человек

Стоит отметить, что трасса Уфа – Белорецк считается одной из самых опасных в республике, большая её часть проходит через уральские горы. Однако эта авария произошла на ровном участке трассы, а фото сделанное на месте ДТП говорит, что асфальтовое покрытие в этом месте ровное, а дорога хорошо почищена. Поэтому основными версиями трагедии являются человеческий фактор и техническая неисправность.