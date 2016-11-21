mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Константин Толкачев провел видеоприем граждан

21 ноября 2016, 14:17
Основная проблематика озвученных вопросов – социальная.

В Башкирии стартовала декада приема граждан. Одним из первых с жителями региона пообщался секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. Специально для того, чтобы жители из отдаленных районов республики смогли задать наболевшие вопросы парламентарию, прием граждан проходил в формате видеосвязи. География обращений получилась достаточно обширной. К Толкачеву со своими наболевшими проблемами обратились жители Давлекановского, Краснокамского, Дуванского, Федоровского районов, Сибая и Белорецка. Людей волновали вопросы помощи многодетным семьям, обеспечения медицинской техникой, увеличения пособия по уходу за инвалидами, качества дорог, помощи сельхозпроизводителям в реализации фермерской продукции, нехватки медицинских специалистов.

- Все обращения важны и значимы. Пусть не одномоментно, но все вопросы будут решаться. Наша цель, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания», - подчеркнул Константин Толкачев.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44