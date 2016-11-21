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Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России

21 ноября 2016, 16:00
Полузащитник ФК «Уфа» попал в список номинантов на премию РФПЛ.

Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных попал в список номинантов на премию «Лучшему молодому футболисту чемпионата России». Среди соперников уфимца по номинации игрок ЦСКА Александр Головин, Дмитрий Евремов из «Оренбурга», нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов, и защитник «Анжи» Георгий Тигиев.

Премия лучшему молодому футболисту «Первая пятёрка» вручается с 2007 года. Ранее её обладателями стали Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин и Алексей Миранчук.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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