Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России

Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных попал в список номинантов на премию «Лучшему молодому футболисту чемпионата России». Среди соперников уфимца по номинации игрок ЦСКА Александр Головин, Дмитрий Евремов из «Оренбурга», нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов, и защитник «Анжи» Георгий Тигиев.
Премия лучшему молодому футболисту «Первая пятёрка» вручается с 2007 года. Ранее её обладателями стали Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин и Алексей Миранчук.