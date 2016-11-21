Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России

Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных попал в список номинантов на премию «Лучшему молодому футболисту чемпионата России». Среди соперников уфимца по номинации игрок ЦСКА Александр Головин, Дмитрий Евремов из «Оренбурга», нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов, и защитник «Анжи» Георгий Тигиев.