В Уфе у пятерых водителей-наркоманов отобрали права

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что каждый из них несмотря на то, что стоит на учете у врача-нарколога, имеет водительское удостоверение. Однако в ФЗ «О безопасности дорожного движения» оговаривается, что данный диагноз препятствует безопасному управлению транспортными средствами.