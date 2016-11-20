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В Уфе каток на Новостройке не открылся

20 ноября 2016, 16:51
Его открытие было запланировано на сегодня.

На этой неделе администрация города сообщила о том, что в воскресенье, 20 ноября, в Уфе начнет свою работу один из самых больших открытых ледовых катков города по адресу Менделеева, 199/1 (остановка транспорта «Трамплин»).

Однако этого не произошло. Как сообщили Медиакорсети жители города, которые пришедшли провести здесь свой выходной, каток закрыт.

- Каток не работает, везде висят замки. Сегодня сюда приходят много людей, которые также как и мы прочитали новость, а тут ничего нет. Очень обидно, что была распространена некорректная информация. Мы сюда с другой части города приехали, время потратили, - рассказал уфимец Иван Федоров.

Он считает, что каток не успели подготовить.

- Лед залит просто ужасно, кататься там было бы сложно. Видимо, не успели подготовить просто каток, вот и не открыли, - сказал он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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