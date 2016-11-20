В Уфе каток на Новостройке не открылся

- Каток не работает, везде висят замки. Сегодня сюда приходят много людей, которые также как и мы прочитали новость, а тут ничего нет. Очень обидно, что была распространена некорректная информация. Мы сюда с другой части города приехали, время потратили, - рассказал уфимец Иван Федоров.