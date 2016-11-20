На будущей рабочей неделе в Башкирии ожидается потепление. Башгидромет сообщил о том, что «морозный антициклон сменится на Каспий, западными потоками на Южный Урал будет пробиваться атлантическое тепло». Температура воздуха начнет повышаться. Увеличится вероятность осадков смешанной фазы и гололедных явлений.