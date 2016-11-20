Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе

- Когда мы говорим об историческом городе, существует такая ситуация. Нет большой проблемы, когда вы убираете один, второй исторический объект. В итоге вы приходите к тому, что ваш город превращается в среднестатистический, а не исторический. А когда город становится обычным, это плохо не только для горожан, но и для туристов, потому что они перестанут к вам приезжать. Никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах, - сказал господин Куйперс.