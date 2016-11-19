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«Салават Юлаев» в Сочи попробует продлить беспроигрышную серию до 8 матчей

19 ноября 2016, 13:03
Сегодня уфимцы сыграют в гостях с ХК «Сочи»

Сочинская команда хоть и «молодой» но достаточно неудобный соперник для юлаевцев, история личных встреч насчитывает всего четыре матча, в которых леопарды трижды обыгрывали уфимцев. Последний раз команды играли 20 сентября в Уфе и победителем из борьбы тогда вышли гости 1:3.

На этот раз сочинцев ждёт совсем другой «Салават Юлаев» за последний месяц юлаевцы смогли собраться и поверить в себя, об этом беспроигрышная серия из семи матчей. Пусть в последних встречах не все соперники были из так называемой группы «супер-топ», но семь матчей это весомый вклад в психологию команды.

Другое дело мотивация вратаря сочинцев Константина Барулина, которому юлаевцы перешли дорогу в финальной серии чемпионского для уфимцев сезона 2010/2011. Тогда Барулин защищал цвета «Атланта» и это был единственный раз, когда прославленный вратарь вплотную подошёл к кубку. С тех пор в каждом матч против уфимцев, Константин бьётся как настоящий леопард.

Начало матча в 17:00 (по московскому времени), прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале БСТ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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