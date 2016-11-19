«Салават Юлаев» в Сочи попробует продлить беспроигрышную серию до 8 матчей

На этот раз сочинцев ждёт совсем другой «Салават Юлаев» за последний месяц юлаевцы смогли собраться и поверить в себя, об этом беспроигрышная серия из семи матчей. Пусть в последних встречах не все соперники были из так называемой группы «супер-топ», но семь матчей это весомый вклад в психологию команды.