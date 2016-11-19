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С апреля 2017 жителям Башкирии придётся платить, чтобы попасть в Ижевск

19 ноября 2016, 12:18
На трассе Нефтекамск – Камбарка – Сарапул – Ижевск появится два платных моста.

Проезд по мостам через реки Буй и Кама станет платным с марта будущего года. Сейчас новые мосты работают в тестовом режиме, но в марте начнут работу пункты оплаты. Согласно постановлению правительства Удмуртии, стоимость проезда для легкового транспорта составит 326 рублей по мосту через Каму, и 179 на реке Буй, итого 505 рублей в одну сторону.

Но стоит учитывать, что платные дороги строятся только там, где есть альтернативный способ проезда, но зачастую этот путь в несколько раз длиннее платного.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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