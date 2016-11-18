mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Башкирии утвердили проект моста через Белую в Уфе

18 ноября 2016, 15:55
Постановление подписал Рустэм Марданов.

Правительство Башкирии утвердило проект планировки и межевания моста через Белую в створе улицы Интернациональной в Уфе. Постановление об этом 15 ноября подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации республики.

Мост должен соединить дорогу М7 «Волга» с северной частью города

Реализация проекта предполагает два этапа. Первый – строительство самого моста и подъездных путей к нему, обеспечивающих выезд на улицы Интернациональную и Комарова, а на левом берегу Белой – на автодорогу, связывающую поселки 8 Марта и Алексеевка. Второй этап – строительство под улицей Комарова 390-метрового тоннеля. Ожидается, что он обеспечит выезд на мост со стороны улицы Интернациональной. Стоимость второго этапа определена в 3 млрд руб.

Ранее РБК-Уфа сообщал, что начать строительство моста планируется в 2023 году, а завершить – к 2025 году. Издание уточняло, что стоимость строительства оценивается в 8,5 млрд руб. Для финансирования будут привлечены внебюджетные источники.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44