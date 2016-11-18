Власти Башкирии утвердили проект моста через Белую в Уфе

Реализация проекта предполагает два этапа. Первый – строительство самого моста и подъездных путей к нему, обеспечивающих выезд на улицы Интернациональную и Комарова, а на левом берегу Белой – на автодорогу, связывающую поселки 8 Марта и Алексеевка. Второй этап – строительство под улицей Комарова 390-метрового тоннеля. Ожидается, что он обеспечит выезд на мост со стороны улицы Интернациональной. Стоимость второго этапа определена в 3 млрд руб.