В Башкирии жители одной деревни жалуются на нехватку воды и продуктов

- Эта деревня не отрезана от цивилизации, там есть и вода и электричество, - сообщил Медиакорсети заместитель главы администрации Белебеевского района Наиль Гумеров. – Там есть две скважины общего пользования, один общественный колодец, три колодца и пять скважин с глубинными насосами на личных участках. Последний общественный насос согласно решению общего собрания граждан был установлен в 2013 году, но из-за того, что не обслуживался должным образом, сейчас изношен. Мы будем искать средства, чтобы привести его в надлежащее состояние. От проведения водопровода люди в свое время сами отказались, когда мы предлагали создать им ТОС, потому что посчитали, что это слишком затратно. Что касается магазина, то в том поселке проживает всего 34 человека, поэтому держать отдельное здание под магазин невыгодно. Три жителя сейчас задолжали деньги предпринимателю, который возит людей за продуктами, в общей сложности 25,5 тысяч рублей, как только они выплатят долг, поездки возобновятся.