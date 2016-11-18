Порядка 100 незаконных строений снесут до конца года в Минводах

На сегодняшний день демонтировано 78 зданий, еще 30 ждут своей очереди. Основную массу снесенных построек составляют коммерческие помещения, возведенные незаконно либо продолжающие деятельность по окончании срока аренды.
«Действующее законодательство дает нам возможность сносить строения данного типа без разрешения суда, на получение которого уходит очень много времени», - рассказал агентству NewsTracker глава администрации Минераловодского городского округа Сергей Перцев.
Отмечается, что затраты оплачивает собственник жилья, который в течение полугода может забрать снесенные объекты со спецплощадки, на которую их свозит администрация.