В Уфе пройдет предпремьерный показ криминальной мелодрамы «Эластико»

От других Матвея отличают уникальные физические данные — крепкие ноги, мощная дыхалка, поразительная выносливость. Свой талант он использует, выигрывая со своей командой всех в дворовом футболе… и в мелких криминальных авантюрах, которые ему подгоняет друг Каша. Любимую девушку Дашу это очень беспокоит, и она всячески пытается оградить своего парня от необратимой ошибки. А подруги пытаются убедить Дашу бросить Матвея, ведь у нее даже есть перспективный вариант — обеспеченный ухажер Вадим. Неожиданно у Матвея появляется просто сказочная возможность поехать на смотр в Москву в футбольный клуб Премьер-лиги, но он не хочет оставлять Дашу, когда рядом вьется Вадим. А для того, чтобы взять её с собой, нужно достать деньги.