В Уфе стали доступны квартиры с видом на Белую

Думали ли вы, что квартира в одном из самых экологичных районов Уфы с живописным видом на реку и роскошной природой может обойтись вам всего в 1 млн. 550 тыс. рублей? Такое жилье сегодня можно приобрести в жилом комплексе комфорт-класса «Белая река», который Группа Компаний «Госстрой» достраивает в Кузнецовском затоне, всего в десяти минутах езды от центра города.