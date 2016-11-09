В Уфе расскажут всё про онлайн-кассы

Напомним, поправки в 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» вступили в силу в июле 2016 года. Согласно последней редакции закона, теперь передача бизнесом данных о всех продажах в налоговую службу будет осуществляться через специальный облачный сервис в режиме реального времени, а не раз в год, как это было раньше.