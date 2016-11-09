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Posted 9 ноября 2016, 12:45

Published 9 ноября 2016, 12:45

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

В Башкирии Роспотребнадзор в этом году изъял из оборота 23 тысячи килограммов продуктов

9 ноября 2016, 12:45
Чаще всего испорченными были молочные продукты, овощи и безалкогольные напитки.

С начала года башкирский Роспотребнадзор изъял из торгового оборота более 23 тысяч килограммов опасных и некачественных продуктов. Наибольший объем бракованной продукции приходится на безалкогольные напитки – более 15 тысяч килограммов. Также достаточно часто некачественными признавались молоко и молочные продукты и овощи.

- За девять месяцев было исследовано 17132 пробы пищевых продуктов, - сообщила сегодня депутатам Госсобрания-Курултая и.о. начальника отдела надзора по гигиене питания Земфира Магзюмова. – Из них 754 не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям. Удельный вес несоответствующей нормативам продукции сложился на уровне 0,3 процента, это на 0,4 ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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