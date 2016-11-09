В Башкирии Роспотребнадзор в этом году изъял из оборота 23 тысячи килограммов продуктов

- За девять месяцев было исследовано 17132 пробы пищевых продуктов, - сообщила сегодня депутатам Госсобрания-Курултая и.о. начальника отдела надзора по гигиене питания Земфира Магзюмова. – Из них 754 не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям. Удельный вес несоответствующей нормативам продукции сложился на уровне 0,3 процента, это на 0,4 ниже, чем за аналогичный период прошлого года.