В Башкирии молодая мать чуть не удушила капризного грудничка

Как рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел, в полицию поступило сообщение из детской городской больницы о поступлении двух детей с побоями. Как выяснилось позже, выпившая молодая мать пыталась уложить ребёнка спать, но тот сильно плакал, а когда у горе-мамаши закончилось терпение, она сначала ударила малыша, а затем начала душить. Когда ребёнок побледнел от недостатка воздуха, женщина испугалась и позвонила в скорую, прибывшему врачу она рассказала, что ребёнок отравился. Фельдшер заметил на шее малыша следы удушения, а у его трёхлетней сестры синяки на лице, и принял решение доставить детей в больницу.