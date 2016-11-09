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Posted 9 ноября 2016, 07:12

Published 9 ноября 2016, 07:12

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

В Башкирии молодая мать чуть не удушила капризного грудничка

9 ноября 2016, 07:12
Ребёнок был доставлен в больницу, а мама в отделение полиции.

В Салавате 19-летняя мать призналась, что чуть не убила собственного годовалого сына, за то, что он не засыпал.

Как рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел, в полицию поступило сообщение из детской городской больницы о поступлении двух детей с побоями. Как выяснилось позже, выпившая молодая мать пыталась уложить ребёнка спать, но тот сильно плакал, а когда у горе-мамаши закончилось терпение, она сначала ударила малыша, а затем начала душить. Когда ребёнок побледнел от недостатка воздуха, женщина испугалась и позвонила в скорую, прибывшему врачу она рассказала, что ребёнок отравился. Фельдшер заметил на шее малыша следы удушения, а у его трёхлетней сестры синяки на лице, и принял решение доставить детей в больницу.

Женщина неоднократно попадала в поле зрения соответствующих служб, и состояла на профилактическом учёте.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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