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Posted 1 ноября 2016, 06:00

Published 1 ноября 2016, 06:00

Modified 10 ноября 2022, 18:32

Updated 10 ноября 2022, 18:32

В Башкирии в 2017 году будет 30 праздничных нерабочих дней

1 ноября 2016, 06:00
На новогодние праздники нас ждут девять выходных.

Правительство России определилось с производственным календарем. И теперь мы точно знаем, как будем отдыхать в 2017 году.

На этой неделе жители Башкирии отдохнут три дня подряд в связи с тем, что 4 ноября в пятницу в России отмечает День народного единства.

В 2017 году самые длинные выходные по традиции ожидаются на новогодние праздники. Россиян ждут девятидневные выходные с 31 декабря по 8 января 2017 года. Новогодние и рождественские праздники мы будем отмечать на два дня короче. Это связано с тем, что правительство России приняло решение перенести выходной с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, и с субботы, 7 января, на понедельник, 8 мая.

Таким образом в 2017 году россияне отдохнут с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней с субботы по воскресенье); с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник); с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник); с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник); с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).

У жителей Башкирии праздничных дней будет на три больше. Напомним, что правительство Башкирии определило даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2017 году.

Нерабочими праздничными днями в 2017 году объявляются 25 июня (воскресенье) – Ураза-байрам и 1 сентября (пятница) – Курбан-байрам. Также нерабочим, праздничным днем в республике является 11 октября – День республики. В 2017 году он выпадает на среду.

#Денис Объедкин#Город#Новости
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