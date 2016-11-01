В Башкирии в 2017 году будет 30 праздничных нерабочих дней

Таким образом в 2017 году россияне отдохнут с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней с субботы по воскресенье); с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник); с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник); с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник); с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).