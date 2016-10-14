Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых

Предметом возмущения ученых стало назначение нового и. о. руководителя Уфимского научного центра. Как считают сотрудники, Юнусова, когда покидала свой пост, незаконно назначила нового и. о. руководителя. — Регину Мухаметзянову-Дуггал. По их мнению, она подделала протокол заседания ученого совета от 31 марта, на котором якобы была утверждена эта кандидатура.