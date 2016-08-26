Вторую смену в школах Башкирии планируется полностью ликвидировать к 2025 году

Вторая смена в школах республики должна быть полностью ликвидирована к 2025 году. За это время нужно будет создать более 70-ти тысяч ученических мест. Такие планы поставлены перед регионом согласно государственной программе, сообщил сегодня «Медиакорсети» замминистра образования Башкири Филюз Миназов в ходе горячей линии в приемной Президента РФ.