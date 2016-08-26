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Вторую смену в школах Башкирии планируется полностью ликвидировать к 2025 году

26 августа 2016, 12:47
К этому времени нужно будет создать более 70 тысяч школьных мест.

Вторая смена в школах республики должна быть полностью ликвидирована к 2025 году. За это время нужно будет создать более 70-ти тысяч ученических мест. Такие планы поставлены перед регионом согласно государственной программе, сообщил сегодня «Медиакорсети» замминистра образования Башкири Филюз Миназов в ходе горячей линии в приемной Президента РФ.

- Решить проблему планируется за счет строительства новых школ, капитального ремонта действующих зданий образовательных организаций с созданием новых мест, а также оптимизации площадей существующих школ, - пояснил Миназов. - Оптимизация означает использование тех классов, которые, например, не используются по назначению. Таким методом многие школы могут получить дополнительно минимум по одному-два кабинета.

По словам Миназова, ежегодно на решение проблемы второй смены запланировано выделение 200 миллионов рублей из республиканского бюджета и одного миллиарда из федерального. При этом за счет поступлений из федерального бюджета эта сумма ежегодно будет увеличиваться.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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