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В Уфе следователи взялись за покусавшую оператора заводчицу

26 августа 2016, 16:15
Женщина не только вцепилась зубами в оператора, но и повредила его видеоаппаратуру.

Днем 25 августа в Уфе во время выполнения редакционного задания 36-летний оператор телекомпании «НТВ» лишился своей видеокамеры. На сотрудника телеканала напала 44-летняя заводчица собак во время рейда, на котором судебные приставы должны были изъять ее 15 кавказских овчарок. Женщина укусила молодого человека и повредила дорогостоящую видеоаппаратуру.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Как сообщает пресс-служба следственного комитета, по результатам организованной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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