В Уфе следователи взялись за покусавшую оператора заводчицу

Днем 25 августа в Уфе во время выполнения редакционного задания 36-летний оператор телекомпании «НТВ» лишился своей видеокамеры. На сотрудника телеканала напала 44-летняя заводчица собак во время рейда, на котором судебные приставы должны были изъять ее 15 кавказских овчарок. Женщина укусила молодого человека и повредила дорогостоящую видеоаппаратуру.