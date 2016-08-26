В Уфе пройдет чемпионат по массовым отжиманиям

Судьями фестиваля будут атлеты с мировыми именами: Денис Минин, Ли Вейд Тёрнер из Великобритании, Анке из Испании, Александр Борисов и Сергей Мехнин. Все участники конкурса получат именные сертификаты, а первые 400 человек футболки от организаторов.