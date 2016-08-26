В Прикамье идет сбор подписей за увеличение зарплат и пенсий за счет северных надбавок

«Я просто не понимаю, как другие регионы, которые находятся дальше от Северного полюса, либо на одной с нами климатической зоне, могут получать более высокие надбавки. Это просто не справедливо и мы хотим это изменить. Именно поэтому мною была создана петиция на сайте Change.org, на котором все могут высказать свое мнение и добиться лучшего для себя», - написал Махонин.