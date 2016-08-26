В Прикамье идет сбор подписей за увеличение зарплат и пенсий за счет северных надбавок

Как пишет интернет-ресурс Properm.ru, в ближайшее время российское правительство может получить текст петиции, под которым будут подписи жителей Перми, а также всех тех, кто считает районные коэффициенты и «северные» надбавки в регионе катастрофически низкими.
Автором петиции стал Дмитрий Махонин, который является начальником управления топливно-энергетического комплекса ФАС. По его словам, то, сколько получают жители Пермского края в качестве надбавок, просто смешно.
«Я просто не понимаю, как другие регионы, которые находятся дальше от Северного полюса, либо на одной с нами климатической зоне, могут получать более высокие надбавки. Это просто не справедливо и мы хотим это изменить. Именно поэтому мною была создана петиция на сайте Change.org, на котором все могут высказать свое мнение и добиться лучшего для себя», - написал Махонин.
Для примера он привел Красноярск, который находится ниже столицы Пермского края на 2 градуса, но его жители имеют коэффициент 1,3, в то время как в другом городе россияне получают только от 1,15 до 1,2 в качестве районного коэффициента. Он также упомянул Череповец, который находясь на одной линии с Соликамском, имеет коэффициент 1,25.
Не обошлось без упоминания о пенсиях для жителей региона. По мнению Махонина не стоит платить высокие надбавки жителям других регионов, кроме как Гайинского, Косинского и Кочевского районов. Причиной для такого решения он считает суровые условия работы, а также труд, который приносит большую часть регионального бюджета края. Именно поэтому они достойны, получать повышенную пенсию.
После того, как будет набрано достаточное количество подписей, Махонин направит петицию правительству страны, а также в государственную думу для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.