mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Прикамье идет сбор подписей за увеличение зарплат и пенсий за счет северных надбавок

26 августа 2016, 19:42
Правительство страны в скором времени может рассмотреть вопрос о повышении районных коэффициентов для Пермского края. В интернете появилась соответствующая петиция, которую составил Дмитрий Махонин.

Как пишет интернет-ресурс Properm.ru, в ближайшее время российское правительство может получить текст петиции, под которым будут подписи жителей Перми, а также всех тех, кто считает районные коэффициенты и «северные» надбавки в регионе катастрофически низкими.

Автором петиции стал Дмитрий Махонин, который является начальником управления топливно-энергетического комплекса ФАС. По его словам, то, сколько получают жители Пермского края в качестве надбавок, просто смешно.

«Я просто не понимаю, как другие регионы, которые находятся дальше от Северного полюса, либо на одной с нами климатической зоне, могут получать более высокие надбавки. Это просто не справедливо и мы хотим это изменить. Именно поэтому мною была создана петиция на сайте Change.org, на котором все могут высказать свое мнение и добиться лучшего для себя», - написал Махонин.

Для примера он привел Красноярск, который находится ниже столицы Пермского края на 2 градуса, но его жители имеют коэффициент 1,3, в то время как в другом городе россияне получают только от 1,15 до 1,2 в качестве районного коэффициента. Он также упомянул Череповец, который находясь на одной линии с Соликамском, имеет коэффициент 1,25.

Не обошлось без упоминания о пенсиях для жителей региона. По мнению Махонина не стоит платить высокие надбавки жителям других регионов, кроме как Гайинского, Косинского и Кочевского районов. Причиной для такого решения он считает суровые условия работы, а также труд, который приносит большую часть регионального бюджета края. Именно поэтому они достойны, получать повышенную пенсию.

После того, как будет набрано достаточное количество подписей, Махонин направит петицию правительству страны, а также в государственную думу для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07