В Башкирии попросили снять с выборов лидера "Гражданской платформы"

В обращении они пишут, что кандидат в депутаты Госдумы по Нефтекамскому избирательному округу Рифат Шайхутдинов, выдвинутый партией «Гражданская платформа», умышленно нарушил выборное законадательство. Как кандидат господин Шайхутдинов был зарегистрирован 3 августа. И только с этого дня мог пользоваться средствами из избирательного фонда для проведения предвыборной кампании. Но, как пишут правозащитники, есть ряд фактов, где была нарушена ст.68 ФЗ№20. Один из пунктов этой статьи запрещает изготовление предвыборных печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление предвыборных агитационных материалов без предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.