Студента УГНТУ могли отчислить за долг в 100 рублей

Служебная записка попала в руки журналистов Ufa-Room совсем недавно. Вместе с суммами задолженностей в 30, 60 и 80 тысяч рублей в общем списке есть и цифра 100. Студентам, не погасившим оплату за обучение, грозило отчисление. Неважно при этом, какой величины был долг.