Стадион «Динамо» в Уфе оказался не пригоден для колясочников

- В бассейн я попасть не смог- слишком крутые ступени. В волейбольном зале нет специализированных мест для колясочников, чтобы мы могли спокойно расположиться и поболеть за свою любимую команду. На большом открытом стадионе такой ложи тоже нет. Постоянно попадались пороги и высокие бордюры, которые затрудняют движение, - отметил Ирек Зарипов.