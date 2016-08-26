mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Салават Юлаев» уступил СКА в Санкт-Петербурге

26 августа 2016, 11:40
Матч закончился со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.

Первым поражением закончился выездной матч «Салавата Юлаева» с питерским СКА во втором туре чемпионата КХЛ. Уфимский клуб уступил с большим счетом – 1:7.

Из новых игроков впервые на лет вышел Игорь Макаров, который заменил в четвёртой тройке нападения Артёма Чернова, а Максим Гончаров заменил в составе Дмитрия Воробьёва.

Матч сложился неудачно для «юлаевцев». Счет уже на первой минуте открыл Павел Дацюк, и в первом периоде его же звено забросило вторую шайбу в ворота Сведберга.

В дальнейшем счет на табло только рос в пользу СКА. Уфимцы смогли ответить только голом престижа в исполнении Хартикайнена. Итоговый счет матча – 7:1

Статистика матча.

1:0 Дацюк (Войнов, Ковальчук), 0:30;
2:0 Войнов (Плотников, Дацюк), 11:31;
3:0 Ковальчук (Дадонов, Шипачёв, бол.), 21:30;
4:0 Ковальчук (Белов, Плотников), 32:24;
5:0 Плотников (Ковальчук), 39:58;
6:0 Ковальчук (Дацюк), 48:37;
6:1 Хартикайнен (Энгквист, Умарк), 52:34;
7:1 Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 58:38.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07