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Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

26 августа 2016, 12:04
26 августа нашей землячке исполнилось сорок лет.

Сегодня певице и музыканту Земфире Рамазановой исполнилось 40 лет. С днем рождения поздравила ее подруга, российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный kауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», Рената Литвинова.

Актриса выложила в своем Инстаграме фото с портретом певицы, который написала в честь нее. И сопроводила ее незамысловатым текстом: "Земфира! С Днём Рождения!!!!!!!!!!! Zemfira! Happy Birthday!!!!"

Пост Ренаты Литвиновой на 12.00 уфимского времени уже собрал более 10 тысяч"лайков" и около 200 комментариев.

- С днем рождения, Земфира! Ты наше СОЛНЦЕ! Свети!!!!! - написала одна из фанаток Земфиры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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