На месте стадиона Салавата Юлаева в Уфе построят новый спорткомплекс

- Частный инвестор разработал проект, сейчас он проходит согласование в Главархитектуре, - сообщил Аминов. - Если в этом проекте будут как-то затрагиваться интересы расположенных вокруг стадиона объектов, жителей, по закону будут проведены публичные слушания. Но возможно, их проводить не понадобится.