Московский адвокат возьмёт на контроль несколько башкирских «висяков»

Накануне Уфу посетил, наверное, самый известный адвокат в России – Александр Трещёв. В ходе общения собравшимися жителями региона, пришедшими спросить совета у гуру юриспруденции, Трёщёв анонсировал старт федеральной программы «Территория закона». Суть проекта в том, что ведущие российские юристы будут следить за расследованиями резонансных дел. По словам юриста, в Башкирии в первую очередь будет проверено дело бизнесмена Комлёва, который неоднократно заявлял о рейдерском захвате его бизнеса, произошедшем ещё в 2009 году.