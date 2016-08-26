Аномальная жара в Башкирии: утонуло вдвое больше людей

Так летом 2016 года в республике утонул 81 человек, в том числе 15 детей. Большая часть погибших приходится на жаркие месяцы этого лета — это июль и август, за этот период погибло 63 человека: 29 - в июле и 34 — в августе. В прошлом году в эти месяцы в республике утонуло 26 человек: в июле - 17, в августе — 9. В прошлом году утонуло двое детей.